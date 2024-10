Έλενα Παπαρίζου: Τέλος τα μακριά μαλλιά για την τραγουδίστρια!

Μπορεί τα μακριά καστανά μαλλιά να αποτελούν σήμα κατατεθέν της Έλενας Παπαρίζου ήδη από την εποχή του Die for You, όμως η αγαπημένη pop star αποφάσισε με αφορμή την πρεμιέρα της νέας σεζόν του The Voice να κάνει μία μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή της.

Συγκεκριμένα, έκοψε αρκετό από το μήκος τους και πόζαρε στις backstage φωτογραφίες που δημοσίευσε, με μαλλιά πιο κοντά από ποτέ και πιο συγκεκριμένα με ένα μακρύ καρέ!

Το κούρεμα ονομάζεται clavicle bob και κολακεύει όλα τα σχήματα προσώπου, καθώς αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά τους.

Δες το νέο hair look της Έλενας Παπαρίζου:





