Διάσημο ζευγάρι χωρίζει μετά από δύο χρόνια γάμου

Διάσημο και πολυσυζητημένο ζευγάρι οδεύει προς το διαζύγιο, μετά από λιγότερο από δύο χρόνια γάμου.

Ο λόγος για τον Κάνιε Γουέστ και την Μπιάνκα Σενσόρι, που σύμφωνα με τον ιστότοπο TMZ, περνούν ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές.

Ο Κάνιε Γουέστ κι η Μπιάνκα Σενσόρι τον περασμένο Φεβρουάριο στο Super Bowl /Φωτογραφία AP Images//Mark Von Holden

Όπως ανέφερει το δημοσίευμα, ο αμφιλεγόμενος ράπερ κι η 29χρονη αρχιτέκτονας έχουν πει στον στενό τους κύκλο ότι χώρισαν πριν από μερικές εβδομάδες.

