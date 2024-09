Ζενεβιέβ Μαζαρί: Οργάνωσε την γκαρνταρόμπα της και μας τη δείχνει!

Δείτε πρόσφατες δηλώσεις της Ζενεβιέβ Μαζαρί στο Breakfast@Star, 17/9/24

H Ζενεβιέβ Μαζαρί οργάνωσε την γκαρνταρόμπα της, με αφορμή τον ερχομό του φθινοπώρου.

Έτσι, με τη βοήθεια της fashion stylist Όλιας Λύκου, η παρουσιάστρια του First Dates τακτοποίησε ντουλάπες και συρτάρια και αποκάλυψε στους followers της κομμάτια από τη συλλογή της.

Στην ανάρτησή της δείχνει τις μεγάλες ντουλάπες της από λευκό ξύλο και τα τακτοποιημένα συρτάρια της. «New season, new SUPER organized wardrobe by the fabulous @olia_likou 🪐❤️ Now I’m ready to rock&roll my outfits 💋», έγραψε στη λεζάντα του post της.

