«Ένιωθα σαν πόρνη πολυτελείας», αποκαλύπτει η πρώην της Madonna

Το 57χρονο μοντέλο από την Ασία, η Jenny Shimizu, η οποία έκανε λαμπρή καριέρα στα 90's, κάνοντας πασαρέλα για μεγάλους οίκους μόδας, αποκάλυψε λεπτομέρειες για τη σεξουαλική σχέση που είχε με τη Madonna, εκείνο το διάστημα.

Η Jenny Shimizu στη Νέα Υόρκη, τον Μάρτιο του 2011 (AP Photo/Evan Agostini)

Η ίδια μιλώντας σε ντοκιμαντέρ της Disney+ «In Vogue: The 90s», το οποίο κάνει μια αναδρομή στα αστέρια που καθόρισαν μια εμβληματική δεκαετία στην ιστορία του περιοδικού, μίλησε για την 66χρονη ποπ σταρ, η οποία υπήρξε πρώην της, το ίδιο διάστημα που το μοντέλο έβγαινε και με την Angelina Jolie.

