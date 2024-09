Adele: Ανακοίνωσε με δάκρυα στα μάτια πως κάνει διάλειμμα από τη μουσική

Δείτε βίντεο για την Adele από τις ειδήσεις του ΑΝΤ1

Το διάλειμμα που θα κάνει από την καριέρα της στη μουσική ανακοίνωσε δημόσια η Adele. Η Βρετανή τραγουδίστρια που έδωσε το Σάββατο μια μεγάλη συναυλία στο Μόναχο της Γερμανίας, ανακοίνωσε με δάκρυα στα μάτια την απόφασή της.

Η Adele είπε στους θαυμαστές της πως ότι της απομένουν 10 συναυλίες στο Λας Βέγκας και μετά από αυτές, δε θα τη δουν για «ένα μεγάλο χρονικό διάστημα».

Adele bursts into tears as 80,000-people-crowd chants “Someone Like You”. #AdeleInMunich pic.twitter.com/kweSVgUjJ7 — Adele Stats (@StatsAdele) August 3, 2024

Η τραγουδίστρια, μάλιστα, δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της, ενώ τραγουδούσε τη διάσημη μπαλάντα της με τίτλο, Someone Like You.

Θυμίζουμε ότι στα μέσα του καλοκαιριού, η Adele είχε δηλώσει σε συνέντευξή της: «Δεν έχω κανένα σχέδιο για νέα μουσική. Θέλω ένα μεγάλο διάλειμμα. Θέλω να κάνω άλλα δημιουργικά πράγματα, μόνο για λίγο».

Στα 36 της, η Adele θέλει να αφήσει την τεράστια καριέρα της στην ποπ μουσική! /Φωτογραφία Instagram

