Adele: Επιβεβαίωσε δημόσια ότι παντρεύεται με τον Ριτς Πολ

Τις φήμες που θέλουν να έχει αρραβωνιαστεί τον σύντροφό της Ριτς Πολ και να ετοιμάζονται για γάμο, επιβεβαίωσε η Adele.

Εδώ και καιρό κυκλοφορούσαν φήμες ότι οι δυο τους έχουν επισημοποιήσει τη σχέση τους, χωρίς ωστόσο κάποιος από τους δύο να το έχει επιβεβαιώσει.

Η Adele κι ο Ριτς Πολ σε αγώνα του ΝΒΑ τον περασμένο Νοέμβριο /Φωτογραφία AP Images/Marcio Jose Sanchez

Τελικά το έκανε η Adele, κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Μόναχο της Γερμανίας.

Συγκεκριμένα, όταν ένας από τους θαυμαστές της τής ζήτησε να τον παντρευτεί, εκείνη του απάντησε από τη σκηνή, κρατώντας ψηλά το αριστερό της χέρι: «Δεν μπορώ να σε παντρευτώ, γιατί ήδη παντρεύομαι. Οπότε δεν μπορώ!».

Adele seemingly confirms her engagement to Rich Paul during her latest concert in Munich



“Will you marry me? I can’t marry you because I’m already getting married so I can’t.” pic.twitter.com/zOcd4b7zrh