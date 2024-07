Adele: Δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, Ριτς Πολ

Δείτε παλιότερο βίντεο για την Adele από το Breakfast@Star

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Daily Mail, ο σύντροφος της διάσημης τραγουδίστριας Adele, Ριτς Πολ, της έκανε πρόταση γάμου.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός ατζέντης αθλητών του μπάσκετ της έκανε πρόταση γάμου στη γενέτειρά της στο Τότεναμ με τις ίδιες πληροφορίες, να θέλουν την Adele να μοιράζεται τα χαρμόσυνα νέα με τους φίλους και την οικογένειά της.

«Ο Ριτς σχεδίαζε να γίνει στη γενέτειρά της και της έδωσε ένα απίστευτο διαμαντένιο δαχτυλίδι τεσσάρων καρατίων. Το γιόρτασαν με σαμπάνια», αναφέρει πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού στη The Sun.

Adele and Rich Paul are finally 'engaged' despite months of speculation they are already married - as she flashes huge ring on night out in London https://t.co/fiQXbSvzlk pic.twitter.com/YNn23RHm3i