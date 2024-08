Πέθανε σε ηλικία 72 ετών ηθοποιός της ταινίας Black Panther

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών η ηθοποιός της ταινίας Black Panther και συνεργάτιδα της Beyonce, Κόνι Τσιούμε.

Η οικογένεια του Νοτιοαφρικανής ηθοποιού ανακοίνωσε την είδηση με ανάρτηση στο Instagram χθες.

«Η οικογένεια Τσιούμε με λύπη σας ενημερώνει για τον θάνατο της διεθνώς αναγνωρισμένης βραβευμένης ηθοποιού Κόνι Τσιούμε» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Η Κόνι Τσιούμε, απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών στο νοσοκομείο Garden City του Γιοχάνεσμπουργκ αναφέρει η οικογένειά της και ζητά ιδιωτικότητα κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου.

Η πολυβραβευμένη ηθοποιός πρωταγωνίστησε σε πολλές νοτιοαφρικανικές τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ άλλων, Rhythm City, Zone 14 και Gomora.

Στην ταινία Black Panther του 2018, η Τσιούμε πρωταγωνίστησε ως Zawavari – μέλος του Συμβουλίου της Φυλής των Γουακαντάν. Στη συνέχεια της ταινίας Black Panther του 2022: Wakanda Forever αντικατέστησε τον Zuri που υποδύθηκε ο Φόρεστ Γουίτακερ ως ο πρεσβύτερη της Wakanda.

Έγινε επίσης γνωστή για τις εμφανίσεις της στη μουσική ταινία της Beyonce που βασίζεται στη μουσική ταινία της Disney «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών», στην οποία υποδύθηκε τη μητέρα του Σίμπα, Sarabi.

Ο πιο πρόσφατος ρόλος της Κόνι Τσιούμε ήταν στο θρίλερ «Heart of the Hunter», που κυκλοφόρησε νωρίτερα φέτος και εμφανίστηκε επίσης στην τηλεοπτική σειρά «Soon Comes Night» τον Φεβρουάριο.

Η Κόνι Τσιούμε κέρδισε πολλά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου NTVA Avanti Καλύτερης Ηθοποιού σε δραματική σειρά για τον ρόλο της στο Soul City το 2000. Αργότερα, το 2009, έλαβε ένα Νοτιοαφρικανικό Βραβείο Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (SAFTA) για την Καλύτερη Γυναικεία Ερμηνεία σε Δράμα για τον ρόλο της ως Stella Moloi στο οικογενειακό δράμα Zone 14.

