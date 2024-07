Τζένιφερ Λόπεζ: Ποζάρει με μαγιό για τα 55α γενέθλιά της - Κορμάρα!

Δείτε παλιότερο βίντεο για την Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπεν Άφλεκ από το Breakfast@Star

Ξεχωριστή είναι η σημερινή ημέρα για την Τζένιφερ Λόπεζ, αφού έχει γενέθλια! Η διάσημη τραγουδίστρια γίνεται 55 ετών και το γιορτάζει με μία φωτογραφία της με μαγιό!

Παρά τα πολλαπλά δημοσιεύματα που θέλουν τη σταρ να παίρνει διαζύγιο από τον Μπεν Άφλεκ μετά από 2 χρόνια γάμου, η Λόπεζ εμφανίστηκε ευδιάθετη και ανανεωμένη!

Στη φωτογραφία μπροστά από τον καθρέφτη που πόσταρε, η Τζέι Λο πόζαρε φορώντας ένα ολόσωμο λευκό μαγιό, έχοντας τα μαλλιά της πιασμένα ψηλά και συνδυάζοντας το look της με χρυσά βραχιόλια και σκουλαρίκια.

«This Is Me... Now [αυτή είμαι τώρα]», έγραψε στη λεζάντα, αναφερόμενη στον τίτλο του τελευταίου της άλμπουμ που κυκλοφόρησε φέτος τον Φεβρουάριο.

Δείτε την ανάρτησή της:

