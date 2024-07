Γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τα social media

Δείτε απόσπασμα από τη συνέντευξη της Κόρας Καρβούνη στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ

Είναι μία άκρως σημαντική ηθοποιός του θεάτρου που πρόπερσι έκλεψε τις εντυπώσεις πρωταγωνιστώντας στη σειρά Αυτή η νύχτα μένει, ενώ την περασμένη τηλεοπτική σεζόν συμμετείχε στους Πανθέους.

Ο λόγος για την Κόρα Καρβούνη, που όπως αποκάλυψε με ανάρτησή της στο Instagram αποφάσισε να κάνει ενα μικρό διάλειμμα από τα social media.

Στη σειρά Αυτή η νύχτα μένει η Κόρα Καρβούνη υποδύθηκε τη «Νίτσα»

«Αγαπητοί μου φίλοι, από αύριο φεύγω από τα social media. Αφήνω λίγο χρόνο because you never know! Όποιος με ψάχνει ας απαντηθούμε τυχαίως στον δρόμο να τα πούμε! Σας φιλώ», έγραψε στην ανάρτησή της.

Η ανάρτηση της Κόρας Καρβούνη /Φωτογραφία Instagram

Η Κόρα Καρβούνη θέλησε να απέχει για λίγο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιας και την ερχόμενη σεζόν θα είναι απασχολημένη. Θα συμμετέχει στη νέα σειρά του ΑΝΤ1, Grand Hotel, με τα γυρίσματα να ξεκινούν πολύ σύντομα.

