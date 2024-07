Σταματίνα Τσιμτσιλή: Με rainbow φόρεμα στην Αντίπαρο- Το ολόσωμο surf suit

Tα instastories της Σταματίνας Τσιμτσιλή από την Αντίπαρο

Το καλοκαίρι της απολαμβάνει στην Πάρο η Σταματίνα Τσιμτσιλή... και πώς είναι δυνατόν να βρίσκεσαι στην Πάρο και να μην περάσεις μια βόλτα από την Αντίπαρο;

Στιγμιότυπο που απαθανάτισε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην Αντίπαρο

Αυτό έκανε και η παρουσιάστρια του Happy Day, η οποία μοιράστηκε με τους followers της στο instagram φωτογραφίες από την οικογενειακή βόλτα στην Αντίπαρο.

Σε μία από αυτές, η Σταματίνα απαθανατίζεται να ποζάρει με maxi rainbow φόρεμα ενώ σε μια άλλη, να αγκαλιάζει το μικρότερό της παιδί, τον γιο της Γιάννη.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αγκαλιά με τον γιο της στην Αντίπαρο- πηγή instagram

Xρυσάνθεμο στα χρώματα του φορέματος της Σταματίνας Τσιμτσιλή- πηγή instagram

Στο post που δημοσίευσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή με λεζάντα «Καλημέρα.❤️ Best of these days ….part2», είδαμε την παρουσιάστρια και με ολόσωμο surf suit καθώς περπατούσε προς την παραλία.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με ολόσωμο surf suit - πηγή instagram

Η Αντίπαρος έχει διάφορες θαλάσσιες δραστηριότητες, τις οποίες φαίνεται πως ήθελε να δοκιμάσει ο 6χρονος Γιάννης Σοφός.

