Στεναχώριες για τον Μπραντ Πιτ: Δεν έχει επαφή με τα ενήλικα παιδιά του

Συνεχώς εμπόδια συναντά μπροστά του ο Μπραντ Πιτ, μιας και το τελευταίο διάστημα δέχεται απανωτά χτυπήματα από τα παιδιά του.

Κάποια από τα ενήλικα παιδιά του δε χρησιμοποιούν το επίθετο «Πιτ» και έχουν κρατήσει μόνο το «Τζολί». Μάλιστα, τα ενήλικα παιδιά του δε θέλουν καμία επαφή μαζί του.

H Αντζελίνα Τζολί μαζί με τα έξι της παιδιά το 2021 χωρίς τον Μπραντ Πιτ/φωτογραφία από apimages

Σε ό,τι αφορά τα ανήλικα τέκνα του έχει κάποια επαφή μαζί τους, στο πλαίσιο της κοινής επιμέλειας που έχει με την πρώην σύζυγό του, Αντζελίνα Τζολί.

«Δεν έχει ουσιαστικά καμία επαφή με τα ενήλικα παιδιά. Η ενασχόλησή του με τα μικρότερα παιδιά είναι πιο περιορισμένη τους τελευταίους μήνες λόγω του προγράμματος γυρισμάτων του», ανέφερε άνθρωπος από το περιβάλλον του ηθοποιού στο People και πρόσθεσε: «Αυτό το διάστημα ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στην Ευρώπη για τα γυρίσματα της επερχόμενης αγωνιστικής του ταινίας F1.

«Η Αντζελίνα έχει τα παιδιά τις περισσότερες φορές, αλλά βάσει της συμφωνίας τους δικαιούται να τα επισκέπτεται», τόνισε η ίδια πηγή.



Πριν έναν μήνα μία ακόμα πηγή ανέφερε στο People ότι ο Πιτ ενημερώθηκε και αναστατώθηκε με την απόφαση της κόρης του, Σιλό, να αλλάξει κι αυτή το επίθετό της.



«Το να διαχειριστεί αυτό που συμβαίνει με τα παιδιά του τού είναι πολύ δύσκολο. Λατρεύει τα παιδιά του και του λείπουν. Είναι πολύ λυπηρό», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η απόσταση με τα παιδιά του τον πονάει, αλλά αυτές τις δύσκολες στιγμές έχει στο πλευρό του τη σύντροφό του, Ινές ντε Ραμόν.

