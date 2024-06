Μαριέττα Χρουσαλά- Λέων Πατίτσας: Επέτειος 14 χρόνων γάμου για το ζευγάρι

Δείτε παλιότερη δήλωση της Μαριέττας Χρουσαλά για την οικογένεια της στην εκπομπή Super Κατερίνα

Την επέτειο γάμου τους γιορτάζουν σήμερα η Μαριέττα Χρουσαλά και ο Λέων Πατίτσας. Το ζευγάρι συμπληρώνει 14 χρόνια έγγαμου βίου!

Η Star Ελλάς 2003 ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram, δύο φωτογραφίες με τον σύζυγό της. Η μία είναι από τη μέρα του γάμου τους, στις 5 Ιουνίου του 2010, στον Άγιο Γεώργιο στο Καβούρι. «Happy Anniversary», έγραψε.

Στο δεύτερο story της, δημοσιοποίησε μια κοινή τους φωτογραφία κι έγραψε: «Love you to the moon and back».

To ζευγάρι έχει δημιουργήσε μια όμορφη οικογένεια. Έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τη 12χρονη σήμερα Μάργκω, τον Σπύρο που είναι 9 ετών και τον 6χρονο Κωνσταντίνο.

Μαριέττα Χρουσαλά- Λέων Πατίτσας με τα τρία τους παιδιά στη Γλυφάδα, τον Μάρτιο του 2021/ NDP

