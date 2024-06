Τζένιφερ Λόπεζ: Ακύρωσε την καλοκαιρινή της περιοδεία - Η ανακοίνωσή της

Δείτε βίντεο για την Τζένιφερ Λόπεζ από το Breakfast@Star

Την καλοκαιρινή της περιοδεία This Is Me... Live ακύρωσε η Τζένιφερ Λόπεζ κι ο λόγος δεν είναι το φημολογούμενο διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ, αλλά για να περάσει περισσότερο χρόνο με την οικογένειά της.

Η Λατίνα σταρ δήλωσε στεναχωρημένη για την απόφασή της αυτή.

«Η Live Nation ανακοίνωσε ότι η Τζένιφερ Λόπεζ ακυρώνει την καλοκαιρινή της περιοδεία This Is Me... Live επειδή θέλει να περάσει χρόνο με τα παιδιά, την οικογένεια και τους κοντινούς της φίλους. Για όσους αγόρασαν μέσω του Ticketmaster, τα εισιτήρια θα επιστραφούν αυτόματα - δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα άλλο οι οπαδοί. Για όσους αγόρασαν μέσω ιστοσελίδων μεταπώλησης τρίτων, όπως SeatGeek, StubHub, VividSeats κ.λπ. - παρακαλούμε επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς σας για περισσότερες λεπτομέρειες», αναφέρει η ανακοίνωση για την ακύρωση της καλοκαιρινής περιοδείας της JLo.

«Θεά» η Τζένιφερ Λόπεζ στο πρόσφατο MET Gala! /Φωτογραφία AP Images/Evan Agostini

«Είμαι τελείως στενοχωρημένη και συντετριμμένη που σας απογοητεύω. Σας παρακαλώ να ξέρετε ότι δε θα το έκανα αυτό αν δεν αισθανόμουν ότι ήταν απολύτως απαραίτητο. Υπόσχομαι ότι θα σας αποζημιώσω γι’ αυτό και θα είμαστε ξανά μαζί. Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ. Μέχρι την επόμενη φορά λοιπόν….», έγραψε από την πλευρά της η Τζένιφερ Λόπεζ.

Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο, πως η περιοδεία της Τζένιφερ Λόπεζ είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει από τον Ιούνιο ως τον Αύγουστο.

Είναι γνωστό ότι η Τζένιφερ Λόπεζ στη σκηνή τα δίνει... όλα! /Φωτογραφία AP Images/Chris Pizzello

