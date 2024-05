Aν Χάθαγουεϊ: Αποκάλυψε ότι γιορτάζει πέντε χρόνια νηφαλιότητας

Δείτε βίντεο για την Aν Χάθαγουεϊ από την εκπομπή Πρωίαν σε είδον

H Aν Χάθαγουεϊ γιορτάζει πέντε χρόνια νηφαλιότητας. Η διάσημη ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στους New York Times κι αναφέρθηκε στην εξάρτηση που είχε από το αλκοόλ στο παρελθόν.

Όπως αποκάλυψε, δεν της αρέσει να μιλάει για αυτό δημόσια, αλλά θεωρεί πως είναι μεγάλο επίτευγμα το γεγονός ότι δεν έχει πιει εδώ και πέντε χρόνια. «Συνήθως δε μιλάω για αυτό, αλλά είμαι πάνω από πέντε χρόνια νηφάλια. Αυτό μου φαίνεται σαν ορόσημο», είπε χαρακτηριστικά.

Η Aν Χάθαγουεϊ στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας The Idea of You στο Lincoln Center της Νέας Υόρκης /Φωτογραφία AP Images/CJ Rivera

Στη συνέχεια, η 41χρονη σταρ εξήγησε πως μάλλον το αλκοόλ ήταν η διέξοδός της, στην προσπάθειά της να νιώσει άνετα με το σώμα της.

«Στο παρελθόν, ένιωθα μια μεγάλη αποξένωση από το σώμα μου, ίσως ήμουν υπερβολική, αλλά είχα πολύ σωματικό στρες. Ταλαιπωρούσα πολύ το μυαλό μου για πολλά πράγματα», εξήγησε.

Η Aν Χάθαγουεϊ στα 13ά Annual Screen Actors Guild Awards στο Λος Άντζελες το 2007 /Φωτογραφία AP Images/Chris Carlson

Τέλος, ανέφερε πως πλέον, στα 40 της έχει καταφέρει να ξεπεράσει όλα τα «εμπόδια» που έβαζε μέχρι τώρα στον εαυτό της. «Δεν τα παίρνω πια όλα τόσο σοβαρά», τόνισε η Αν Χάθαγουεϊ.

