Γέννησε η Anne Hathaway το δεύτερο παιδί της!

Anne Hathaway da a luz a su segundo hijo ¡Genovia tiene nuevo príncipe 👑 👑👑❤️❤️. . Después de haber batallado para embarazarse nuevamente, Anne Hathaway por fin dio a luz a su segundo hijo. De acuerdo con Vogue y Cultura Colectiva, Anne Hathaway se convirtió en mamá por segunda ocasión y el mundo entero se enteró este 10 de diciembre, después de que la protagonista del Diario de la Princesa fuera fotografiada junto a su marido con un porta bebés. Vale la pena resaltar que la foto fue filtrada y no publicada por la famosa. #AnneHathaway #News #Baby #TelemetroRadio

A post shared by Telemetro Radio (@telemetroradio) on Dec 10, 2019 at 7:13pm PST