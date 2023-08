Josephine: «Mάγεψε» με τη φωνή της τον θρυλικό Busta Rhymes

Η Josephine μοιράστηκε την ίδια σκηνή με τον Busta Rhymes

Μία ξεχωριστή στιγμή βίωσε η Josephine καθώς μοιράστηκε την ίδια σκηνή με τον Busta Rhymes, ο οποίος δήλωσε γοητευμένος από τη φωνή της.

Ο Αμερικανός καλλιτέχνης, μια από την iconic μορφές του rap και του hip hop παγκοσμίως, βρέθηκε με την «εκρηκτική» performer στην Πάφο, όπου τραγούδησαν στο ίδιο event.

Θέλοντας να του κάνει έκπληξη, η Josephine, που ανέβηκε στη σκηνή μετά από εκείνον, τραγούδησε το ρεφρέν της επιτυχίας του «I Know What You Want», με τον Busta Rhymes να λέει δημόσια ότι του άρεσε η φωνή της και πως την περιμένει στο εξωτερικό, ακόμα και για να κάνουν ντουέτο!

Αυτή την περίοδο, μετά το hit «Μπερδέματα» που κυκλοφορεί από την Panik Records, η Josephine ετοιμάζει το νέο της album, ενώ παράλληλα συνεχίζει τις επιτυχημένες εμφανίσεις της με τον Θοδωρή Φέρρη στο «Posidonio».

