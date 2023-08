Σινέντ Ο Κόνορ: Τραγουδούσαν το Nothing Compares 2 U στην κηδεία της

Δείτε βίντεο για τη Σινέντ Ο Κόνορ από τις ειδήσεις του Alpha

Χιλιάδες κόσμου βρέθηκε το πρωί της Τρίτης στην πόλη Μπρέι της Ιρλανδίας προκειμένου να αποχαιρετήσει τη Σινέντ Ο Κόνορ, που έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 26 Ιουλίου σε ηλικία 56 ετών.

Το κοινό κατέκλυσε τους δρόμους της γενέτειράς της, για να της πει το τελευταίο «αντίο», ενώ παντού ηχούσαν τα τραγούδια της, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη της.

Thousands of people have lined the Strand Road in Bray to pay their final respects to the singer Sinead O'Connor | Read more: https://t.co/3B5PZ9ujvi pic.twitter.com/sxKfXrjAT2 — RTÉ News (@rtenews) August 8, 2023

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, πάνω από 3.000 θαυμαστές συγκεντρώθηκαν στην παραθαλάσσια πόλη και τραγούδησαν όλοι μαζί το Nothing Compares 2 U που ήταν κι η μεγάλη της επιτυχία.

Η κηδεία της θρυλικής τραγουδίστριας θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα, ενώ θα τελεστεί τηρώντας τα μουσουλμανικά έθιμα.

A host of famous faces led mourners at the funeral of #SineadOConnor https://t.co/MnE6ZBpbMZ — Irish Daily Mirror (@IrishMirror) August 8, 2023

Το πρωί πραγματοποιήθηκε ένα ιδιωτικό μνημόσυνο μόνο με την οικογένειά της, παρουσία του προέδρου της Ιρλανδίας, Μάικλ Ντάνιελ Χίγκινς. Το «παρών» έδωσαν επίσης, ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ, ο καλός της φίλος, ο διάσημος ρόκερ Μπομπ Γκέλντοφ κι ο Μπόνο των U2.

Πριν την τελετή, η πομπή πέρασε από τους παραλιακούς δρόμους του Μπρέι, όπου και συγκεντρώθηκαν οι θαυμαστές της τραγουδίστριας, μετά από παρότρυνση της οικογένειάς της.

Η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της Σινέντ Ο Κόνορ ήταν η μπαλάντα Nothing Compares 2 U

