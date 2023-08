Πέθανε σε ηλικία μόλις 25 ετών γνωστός ηθοποιός

Δείτε διάφορες φωτογραφίες του Άνγκους Κλάουντ

Σε ηλικία μόλις 25 ετών έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Άνγκους Κλάουντ, γνωστός ευρέως για τον ρόλο του «Fezco» στη σειρά της HBO, Euphoria.

Ο Άνγκους Κλάουντ το 2019 στην πρεμιέρα της σειράς Euphoria στο Λος Άντζελες το 2019 /Φωτογραφία AP Images/Chris Pizzello

O Αμερικάνος ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι της οικογένειάς του τη Δευτέρα (31/07) στο Όκλαντ της Καλιφόρνιας. Ο Άνγκους Κλάουντ «έχασε» τον πατέρα του την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την οικογένεια έδινε μάχη με την ψυχική του υγεία.

Τη θλιβερή είδηση που έχει προκαλέσει σοκ στους θαυμαστές του, έκανε γνωστή η οικογένειά του μέσα από ένα αποχαιρετιστήριο μήνυμα μέσω του ΤΜΖ.

«Με βαριά καρδιά έπρεπε να αποχαιρετήσουμε έναν απίστευτο άνθρωπο σήμερα. Ως καλλιτέχνης, φίλος, αδελφός και γιος ο Άνγκους ήταν ξεχωριστός για όλους μας από πολλές απόψεις. Την περασμένη εβδομάδα έθαψε τον πατέρα του και πάλεψε έντονα με αυτή την απώλεια. Η μόνη παρηγοριά που έχουμε είναι ότι γνωρίζουμε ότι ο Άνγκους έχει επανενωθεί με τον μπαμπά του, ο οποίος ήταν ο καλύτερος φίλος του. Ο Άνγκους ήταν ανοιχτός για τη μάχη του με την ψυχική υγεία κι ελπίζουμε ότι ο θάνατός του μπορεί να είναι μια υπενθύμιση για όλους, ότι δεν είναι μόνοι και δεν πρέπει να το πολεμήσουν μόνοι τους. Ελπίζουμε ότι ο κόσμος τον θυμάται για το χιούμορ, το γέλιο και την αγάπη του για όλους. Ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας αυτή τη στιγμή, καθώς ακόμη επεξεργαζόμαστε αυτήν την καταστροφική απώλεια», αναφέρεται στη δήλωση της οικογένειας.

#UPDATE: We've learned Oakland PD responded to a 911 call made around 11:30 AM Monday by Angus' mother. She reported a "possible overdose," and said Angus did not have a pulse. He was eventually pronounced dead on the scene. https://t.co/1EokExwZS2