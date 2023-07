Μπρους Γουίλις: «Η κατάσταση της υγείας του χειροτερεύει» λέει η πρώην του

Δείτε βίντεο για τον Μπρους Γουίλις από το Breakfast@Star

Η Ντέμι Μουρ ανακοίνωσε πριν από περίπου πέντε μήνες, πως ο πρώην σύζυγός της, Μπρους Γουίλις πάσχει από μετωποκροταφική άνοια. Η είδηση «έσκασε» σαν βόμβα τότε, με τους θαυμαστές του ηθοποιού σε όλο τον πλανήτη να ανησυχούν για τον Γουίλις.

O Μπρους Γουίλις διαγνώστηκε με μετωποκροταφική άνοια/ AP Images



Από τότε και για όλο αυτό το διάστημα, φαίνεται πως τα πράγματα ήταν σταθερά, πέρα από κάποια δημοσιεύματα που ήθελαν την υγεία του να έχει επιδεινωθεί.

Τώρα όμως, Ιούλιος 2023, εμφανίστηκε η πρώην σύντροφός του, Μαρία Μπράβο κάνοντας αναφορά στην κατάσταση της υγείας του ηθοποιού σε μία φιλανθρωπική εκδήλωση. Η Μπράβο με την οποία ο Μπρους Γουίλις ήταν ζευγάρι για δύο χρόνια, αποκάλυψε ότι η υγεία του «γίνεται όλο και χειρότερα».

