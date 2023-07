Tsitsidosa: Τσιτσιπάς & Μπαντόσα έφτιαξαν κοινό προφίλ στο Instagram

Έναν κοινό λογαριασμό στο Instagram άνοιξαν πριν από λίγες ημέρες ο Στέφανος Τσιτσιπάς κι η σύντροφός του, Πάουλα Μπαντόσα.

Η πρώτη ανάρτηση του ζευγαριού

Το ερωτευμένο ζευγάρι έφτιαξε προφίλ με το όνομα «tsitsidosa», το οποίο είναι μία μίξη των επιθέτων τους, ενώ έκτοτε δεν έχει σταματήσει να δημοσιεύει κφωτογραφίες.

Ήδη το προφίλ τους μετράει σχεδόν 80.000 followers και χιλιάδες «likes».

«Best friends & soulmates. Nothing less; nothing more» (Οι καλύτεροι φίλοι κι αδερφές ψυχές. Τίποτα περισσότερο τίποτα λιγότερο), αναφέρει το bio του ο εν λόγω λογαριασμός.

Στέφανος Τσιτσιπάς - Πάουλα Μπαντόσα: Τις τελευταίες ώρες το ζευγάρι βρίσκεται στην Ύδρα

