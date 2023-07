Σοφία Βεργκάρα - Τζο Μανγκανιέλο: Διαζύγιο-βόμβα μετά από επτά χρόνια γάμου

Δείτε παλιότερο βίντεο για τη Σοφία Βεργκάρα από την εκπομπή Breakfast@Star

Επτά χρόνια φαγούρας στο Χόλιγουντ, καθώς ένα από τα πιο hot ζευγάρια της σόουμπιζ, η Σοφία Βεργκάρα κι ο Τζο Μανγκανιέλο ανακοίνωσαν ότι παίρνουν διαζύγιο μετά από επτά χρόνια γάμου.

Η είδηση του χωρισμού τους έρχεται μόλις λίγες ημέρες αφότου η 51χρονη ταξίδεψε στην Ιταλία για να γιορτάσει τα γενέθλιά της, με τους followers της να παρατηρούν ότι ο σύζυγός της δεν τη συνόδευε, ενώ δε φορούσε τη βέρα της.

Μια από τις πολλές αναρτήσεις της Βεργκάρα από την Ιταλία

Το πρώην πλέον ζευγάρι αναφέρει σε δήλωσή του στο Page Six: «Πήραμε τη δύσκολη απόφαση να χωρίσουμε. Ως δυο άνθρωποι που αγαπιούνται και νοιάζονται πολύ ο ένας για τον άλλον, ζητάμε ευγενικά να σεβαστείτε την ιδιωτική μας ζωή αυτή τη στιγμή, καθώς μπαίνουμε σε αυτή τη νέα φάση της ζωής μας».

