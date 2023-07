Τζίτζι Χαντίντ: Ποζάρει με τεράστιο τατουάζ δράκου στον γοφό - Το χτύπησε;

Τις καλοκαιρινές της διακοπές με τα αγαπημένα της πρόσωπα απολαμβάνει η Τζίτζι Χαντίντ. Μετά την εντυπωσιακή πασαρέλα της για τον οίκο Jacquemus πριν μερικές εβδομάδες, στο Παρίσι, το διάσημο μοντέλο επεφύλασσε μία έκπληξη στους θαυμαστές της.

Η… έκπληξη δεν ήταν άλλη από ένα τεράστιο τατουάζ στον γοφό της. Η Τζίτζι «χτύπησε» έναν τεράστιο δράκο στο δεξί της πόδι και δεν αποκάλυψε, όσο και αν ρωτούσαν οι φανς της, αν πρόκειται για μόνιμο ή προσωρινό τατουάζ.

Το 28χρονο σούπερ μόντελ μοιράστηκε μια πρώτη εικόνα από την τροπική της απόδραση μέσα από μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram. «Ξαφνικά... οι δράκοι είναι το αγαπημένο μου ζώο;», έγραψε ένας θαυμαστής.

Gigi Hadid shows off massive dragon tattoo on hip in new bikini pics https://t.co/sGek79Dcha pic.twitter.com/E05ZlkQ6LY