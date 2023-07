Kim Cattrall: Με δημιουργία Celia Kritharioti στη νέα σειρά «Glamourous»!

H Kim Cattrall για το Sex and the City

Σε ένα από τα πρώτα επεισόδια της νέας σειράς ‘’Glamorous’’, στην οποία πρωταγωνιστεί στο Netflix, η Kim Cattrall τιμά την Ελληνίδα σχεδιάστρια Celia Kritharioti.

Συγκεκριμένα, η πολυαγαπημένη Samantha του ‘’Sex and the City’ έκανε το τηλεοπτικό της comeback και σε μία σκηνή εμφανίζεται με ένα υπέροχο off shoulder ασπρόμαυρο jacket, δημιουργία της διεθνώς καταξιωμένης σχεδιάστριας.

Η Kim Cattrall «ερωτεύτηκε» το outfit, ενώ αποκάλυψε ότι είναι το αγαπημένο της ρούχο κατά τη διάρκεια της νέας της σειράς!



