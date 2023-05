Κάννες 2023: Η Βίκυ Καγιά με ολόσωμη φόρμα Stella McCartney στο red carpet!

Τα τελευταία 24ωρα όλα τα φώτα είναι στραμμένα στις Κάννες εκεί όπου πραγματοποιείται η 76η διοργάνωση του Φεστιβάλ Καννών στο Palais des Festivals et des Congrès.

Η Βίκυ Καγιά ετοίμασε τις βαλίτσες της και βρέθηκε στην Κυανή Ακτή.Η παρουσιάστρια του Shopping Star «έκλεψε» τις εντυπώσεις με τις glam εμφανίσεις της.

Αρχικά, εμφανίστηκε στο red carpet με μια ολόσωμη χρυσή φόρμα με την υπογραφή της Stella McCartney και τη συνδύασε με ψηλοτάκουνες μαύρες γόβες και μαύρο blazer.

Η Βίκυ Καγιά δεν αρκέστηκε μόνο σε αυτή την εμφάνιση, αφού λίγη ώρα αργότερα επέλεξε ένα maxi αέρινο διαφανές φόρεμα σε μπλε απόχρωση, το οποίο συνδύασε με μία τσάντα με ασημί χάντρες.

Φυσικά, δεν έλειψαν και τα λαμπερά κοσμήματα με τα οποία ολοκλήρωσε το outfit.

Η Βίκυ Καγιά παρακολούθησε την ταινία «Indiana Jones and the dial of destiny» όπως φαίνεται και στα stories που ανέβασε.



