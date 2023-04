Ο Victor Vernicos με τη μαμά του λίγο πριν φύγει για την Eurovision

Δείτε όσα είπε ο Victor Vernicos στο Breakfast@Star

Λίγο πριν πετάξει για το Λίβερπουλ, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Eurovision 2023, Victor Vernicos, έδωσε την τελευταία του συνέντευξη στο Breakfast@Star το πρωί της Τετάρτης.

Ο νεαρός μίλησε για τα συναισθήματα του για το φετινό μαγικό ταξίδι της Eurovision, αλλά και τις προετοιμασίες για τον διαγωνισμό. «Μαζί μου θα είναι όλη η οικογένεια μου. Η σκηνική εμφάνιση θα είναι έκπληξη για όλους. Θα έχω όλη την Ελλάδα μαζί μου στη σκηνή», δήλωσε στην Ελένη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου.

Ο Victor Vernicos διεκδικεί μια θέση στον τελικό της Eurovision 2023 με το τραγούδι What They Say

«Θα εκφράσουμε το συναίσθημα του τραγουδιού. Μόνος μου στη σκηνή, θα βγει πιο έντονο το συναίσθημα αυτό». Κοιτάζει τα στοιχήματα και με ποια θέση θα ήταν ευχαριστημένος; «Δεν κοιτάζω τα στοιχήματα καθόλου. Δεν πάω για τη θέση. Πάω για να τα δώσω όλα», απάντησε.

Όσον αφορά στις συμβουλές που του έδωσαν παλιότεροι συμμετέχοντες, αποκάλυψε: «Μίλησα με τον Σάκη Ρουβά και την Αμάντα (σ.σ. την Amanda Tenfjord που μας εκπροσώπησε πέρυσι) και μου έδωσαν τις συμβουλές τους».

Ολοκληρώνοντας οι δύο τελευταίες εκπρόσωποι της χώρας μας, Stefania και Amanda, που μας έφεραν αμφότερες στην τελικά δεκάδα, έστειλαν τις ευχές τους, στον Victor. Φυσικά, δε θα μπορούσε να μην του ευχηθεί κι η μεγάλη νικήτρια του μουσικού διαγωνισμου, Έλενα Παπαρίζου.

Στην παρέα βρέθηκε κι η μητέρα του Βίκτωρα, η κυρία Μαρίνα, η οποία δήλωσε ότι είναι πολύ υπερήφανη και χαρούμενη για τον γιο της. «Ο Βίκτωρας είναι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει. Βάζει όλη του την ενέργεια στην Eurovision», ενώ αποκάλυψε ότι από μικρός αγαπάει πολύ τον διαγωνισμό της Eurovision.

Ο Victor Vernicos με τη μητέρα του, Μαρίνα Βερνίκου

