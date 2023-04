Renner: «Κακοποιούσε σεξουαλικά την κόρη μας», λέει η πρώην σύζυγός του

Δείτε βίντεο για τον Jeremy Renner από το Breakfast@Star

Ο Jeremy Renner μπορεί να είναι γνωστός ως Hawkeye από τους Avengers της Marvel, αλλά στο παρελθόν του υπάρχουν διαμάχες και δράματα. Ο γάμος του με τη Sonni Pacheco κατέληξε σε διαζύγιο και στη συνέχεια σε μια δικαστική διαμάχη.

Κατά τη διάρκεια της διευθέτησης του διαζυγίου, η Pacheco έκανε σοβαρές κατηγορίες εναντίον του Renner, συμπεριλαμβανομένης της σωματικής κακοποίησης, της κατάχρησης ναρκωτικών και των απειλών θανάτου.

Υποστήριξε πως ο ηθοποιός κακοποίησε συναισθηματικά, σωματικά και σεξουαλικά τη 10χρονη κόρη τους, ενώ σε εκείνη έβαλε όπλο στο στόμα και την απείλησε να πατήσει τη σκανδάλη.

Ο Renner απάντησε σε αυτούς τους ισχυρισμούς σημειώνοντας πως η Pacheco έχει θέματα ψυχικής υγείας και ουσιών. Υποβλήθηκε ακόμη και σε εξέταση ναρκωτικών και προσέλαβε έναν ειδικό ψυχικής υγείας για να αποδείξει ότι μπορούσε να προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον για την κόρη του.

Η νομική ομάδα του Jeremy, κατηγόρησε την πρώην του ότι εκμεταλλεύτηκε τη φήμη του ηθοποιού, για να προσπαθήσει να του αποσπάσει περισσότερα χρήματα.

Το 2020, ο Jeremy Renner ζήτησε από το δικαστήριο να μειωθεί το ύψος της διατροφής που δίνει κάθε μήνα στην πρώην σύζυγό του και από 30.000 δολάρια να πάει στα 11.000 δολάρια. «Αυτή η κίνηση ήταν ένα μικρό δείγμα του τι αντιμετώπιζε όλα αυτά τα χρόνια δίπλα του (η κόρη μας)», δήλωσε η Pacheco.

Τρεις μήνες μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε με το εκχιονιστικό όχημα και μια σειρά από χειρουργικές επεμβάσεις ο Jeremy Renner στέκεται και πάλι στα πόδια του.

Ο ίδιος ανέβασε φωτογραφίες από τη έξοδό του σε θεματικό πάρκο των ΗΠΑ, το οποίο επισκέφθηκε με μέλη της οικογένειάς του.

