Νάργες - Σαντικάι: Ο γιος τους έγινε 6 μηνών & είχαν τούρτα υπερπαραγωγή!

Παλαιότερη τρυφερή ανάρτηση της Λάουρας Νάργες με τον Χρήστο Σαντικάι και τον γιο τους

Έξι μηνών έγινε ο γιος της Λάουρα Νάργες και του Χρήστου Σαντικάι και οι τρισευτυχισμένοι γονείς φυσικά, το γιόρτασαν με τούρτα υπερπαραγωγή!

Το απόγευμα της Τρίτης 21 Μαρτίου, η Λάουρα Νάργες ανέβασε στο instagram φωτογραφίες από την τούρτα που επέλεξαν για τον μικρό Αλέξανδρο που έχει φέρει τα πάνω – κάτω στη ζωή τους και έχει ολοκληρώσει την ευτυχία τους.

«Happy half birthday my baby Alex! Mommy and daddy love you so so much! Η μικρή μας οικογένεια είπε να κόψει μισή τούρτα σήμερα μιας και μας αρέσει να γιορτάζουμε», έγραψε η Λάουρα Νάργες στα social media ποζάροντας με την εντυπωσιακή γαλάζια – λευκή τούρτα η οποία επάνω είχε το όνομα του παιδιού της.

Δείτε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Λαόυρα Νάργες:

