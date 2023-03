Γουίλ Σμιθ: Κι όμως βραβεύτηκε από τους κριτικούς 1 χρόνο μετά το χαστούκι!

Δείτε όλες τις φωτογραφίες από τα βραβεία AAFCA

Ο Γουίλ Σμιθ τιμήθηκε με το βραβείο Beacon από την Ένωση Aφροαμερικανών Κριτικών Κινηματογράφου (AAFCA) στην 14η ετήσια τελετή απονομής που έγινε στο ξενοδοχείο Μπέβερλι Γουιλσάιρ πριν από λίγες ώρες.

Στην πρώτη του εμφάνιση σε τελετή απονομής βραβείων μετά το περιστατικό με τον Κρις Ροκ στα Όσκαρ τον Μάρτιο του 2022, ο ηθοποιός είπε ότι η ταινία Emancipation σημαίνει πολλά για εκείνον κι ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίησή της.

Το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ που έγινε viral /Φωτογραφία AP Images/Chris Pizzello

Ο Γουίλ Σμιθ με την ηθοποιό Σαρμέιν Μπίνγκουα /Φωτογραφία AP Images/Richard Shotwell

«Το Emancipation ήταν η πιο δύσκολη ταινία της καριέρας μου. Είναι πραγματικά δύσκολο να μεταφέρεις εκείνη την εποχή στη τωρινή σκέψη. Είναι δύσκολο να φανταστείς αυτό το επίπεδο απανθρωπιάς», ανάφερε ο ηθοποιός ξεκινώντας την ομιλία του, όπου στη συνέχεια καταχειροκροτήθηκε.

