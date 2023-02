Δέσποινα Βανδή: Στο καμαρίνι της Άννας Βίσση μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη

Στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται η Άννα Βίσση, πήγε την Τετάρτη το βράδυ η Δέσποινα Βανδή με τον Βασίλη Μπισμπίκη.

Η τραγουδίστρια ανέβηκε επί σκηνής, χαρίζοντας ένα απολαυστικό ντουέτο με την Άννα Βίσση. Οι δυο τους δε δίστασαν να κάνουν αναπαράσταση το viral ζεϊμπέκικο που χόρεψε ο Βασίλης Μπισμπίκης μπροστά στη Δέσποινα Βανδή.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς η Δέσποινα Βανδή όσο ερμήνευε το τραγούδι «Ένα τσιγάρο διαδρομή» η Άννα Βίσση ξεκίνησε να χορεύει ζεμπέκικο στο πλευρό της.

Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την βραδιά γεμάτη διασκέδαση, η Δέσποινα Βανδή αποκάλυψε πως βρέθηκε στο καμαρίνι της Άννας Βίσση μαζί με τον Βασίλη Μπισμπίκη.

«She is a super star! The one and only! Άννα Βίσση, περάσαμε μια τέλεια βραδιά! Love you sooooooo», έγραψε σε ανάρτησή της η Δέσποινα Βανδή.

