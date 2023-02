Γερονικολού: Το φιλί στον Τσιμιτσέλη και το αγαπησιάρικο μήνυμα

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης και η Κατερίνα Γερονικολού είναι ένα από τα πιο ερωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz.

Το ζευγάρι των ηθοποιών προσπαθεί να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή κάνοντας επιλεγμένες κοινές αναρτήσεις στα social media.

Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου η ηθοποιός ανήρτησε μια πολλή όμορφη φωτογραφία με τον σύντροφό της. Ποζάρουν στον φωτογραφικό φακό αγκαλιά δίνοντας ένα φιλί στο στόμα γράφοντας στη λεζάντα: «The world needs more love (ο κόσμος χρειάζεται περισσότερη αγάπη)».

Ακόμα πιο αγαπησιάρικο ήταν το hashtag που συνόδευσε το post: «The world needs more people like you (ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους ανθρώπους σαν κι εσένα)».

