Έγκυος ξανά η Ριάνα - Με φουσκωμένη κοιλίτσα στη σκηνή του Super Bowl

Η Ριάνα είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της και δεν το κρύβει, αφού στην πολυαναμενόμενη εμφάνιση της στο ημίχρονο στο Super Bowl το βράδυ της Κυριακής, φόρεσε ένα κόκκινο ρούχο που τόνιζε την κοιλιά της, κάνοντας την αποκάλυψη στον ενθουσιώδες κοινό.

Η εγκυμοσύνη δεν επέτρεψε στη Ριάνα να κάνει πολλά πάνω στη σκηνή του Super Bowl! /Φωτογραφία AP Images/Godofredo A. Vasquez

Η ποπ σταρ περιμένει το δεύτερο παιδί με τον σύντροφό της Asap Rocky, χρησιμοποιώντας μια από τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου για να μοιραστεί τα νέα, ενώ επιβεβαίωσε την εγκυμοσύνη της λίγο μετά την εμφάνισή της.

Η Ριάνα στη σκηνή του State Farm Stadium /Φωτογραφία AP Images/Godofredo A. Vasquez

Η τραγουδίστρια, στιχουργός, ηθοποιός κι επιχειρηματίας από τα Barbados εμφανίστηκε στο κέντρο του γηπέδου State Farm Stadium του Γκλέντεϊλ της Αριζόνα, μετά το τέλος του δεύτερου δεκαλέπτου του τελικού των Κάνσας Σίτι Τσιφς με τους Φιλαδέλφεια Ιγκλς για ένα επικό σετ 13 λεπτών γεμάτο επιτυχίες, από το Work και το Bitch Better Have My Money μέχρι το Rude Boy και το Diamonds.





Η 34χρονη τραγουδίστρια του Umbrella, με το που έκανε την εμφάνισή της με την κόκκινη φόρμα έκανε ξεκάθαρο ότι περιμένει και δεύτερο μωρό, καθώς η κοιλιά της ήταν φουσκωμένη μόλις εννέα μήνες μετά την πρώτη εγκυμοσύνη της.





Έτσι εξηγείται άλλωστε το γεγονός ότι η Ριάνα περιόρισε στο ελάχιστο τις χορευτικές της κινήσεις, αφήνοντας στους χορευτές να «σηκώσουν» το συγκεκριμένο βάρος.

«Θεά» η Ριάνα στη σκηνή παρά την εγκυμοσύνη της! /Φωτογραφία AP Images/Godofredo A. Vasquez

Η τραγουδίστρια κι ο ράπερ απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα αγοράκι, τον Μάιο του περασμένου έτους.

