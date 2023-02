Lana Del Rey: Πήρε «φωτιά» το Instagram με τη γυμνή φωτογράφιση

Η Lana Del Rey κατάφερε να αναστατώσει το Instagram αφού πόζαρε γυμνή στον φωτογραφικό φακό.

Με αυτό τον τρόπο η τραγουδίστρια θέλησε να προωθήσει το νέο της άλμπουμ με τίτλο «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd» που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Μαρτίου.

Ανέβασε στα social media τολμηρά στιγμιότυπα όπου τη βλέπουμε να κρύβει το στήθος με τα μαλλιά της. Σε μια άλλη φωτογραφία ποζάρει μπροστά από μια κουρτίνα, φορώντας μονάχα ένα λευκό μάλλινο πουλόβερ.



Η τραγουδίστρια είναι πιο λαμπερή από ποτέ, με εντυπωσιακό μακιγιάζ και έντονο κόκκινο κραγιόν, ενώ υπάρχουν και κάποιοι που ισχυρίζονται πως το «παράκανε» με το photoshop.

