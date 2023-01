Μελίνα Νικολαΐδη: «Προκαλεί μόνο όσους είναι μίζεροι με τους εαυτούς τους»

Δείτε βίντεο για τον σύντροφο της Μελίνας Νικολαΐδη από το Happy Day

Το νέο video clip του τραγουδιού «I'm Not Here To Make Friends» του Σαμ Σμιθ στάθηκε αφορμή για τη Μελίνα Νικολαϊδη, η οποία θέλησε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα κατά της διαφορετικότητας.

Η 19χρονη κόρη της Δέσποινας Βανδή και τον Ντέμη Νικολαϊδη έκανε repost μια εικόνα από τον λογαριασμό Feminist.

«To να είσαι χοντρός και queer είναι ήδη μη αποδεκτό αλλά ο Sam Smith, που είναι χοντρός, queer και ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΣ, είναι αυτό που εξωθεί τους ανθρώπους στα άκρα. To να βλέπεις κάποιον να ζει την καλύτερή του ζωή αντιπροσωπεύοντας συγχρόνως μία ταυτότητα που η κοινωνία κρίνει ως λανθασμένη, προκαλεί μόνο όσους είναι μίζεροι με τους εαυτούς τους», έγραφε το quote με το οποίο όπως φαίνεται συμφωνεί απόλυτα η Μελίνα Νικολαϊδη.



Το music video του Σαμ Σμιθ έχει προκαλέσει αντιδράσεις εξαιτίας των έντονων ερωτικών εικόνων που το συνοδεύουν με αποτέλεσμα αρκετοί να έχουν ζητήσει να τεθούν ηλικιακά όρια στο YouTube.

