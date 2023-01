Marc Anthony: 4oς γάμος για τον πρώην της Lopez - Κουμπάρος ο Beckham

Δείτε βίντεο για τον γάμο του Marc Anthony από το Breakfast@Star

Όρκους αιώνιας αγάπης αντάλλαξαν o γνωστός τραγουδιστής Marc Anthony και το μοντέλο Nadia Ferreira.

Η ρομαντική τελετή πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Τέχνης Pérez στο Μαϊάμι της Φλόριντα, με 250 διάσημους καλεσμένους. Μεταξύ αυτών η ηθοποιός Salma Hayek, ο ποπ σταρ Maluma, ο επιχειρηματίας David Grutman και η οικογένεια Beckham.

«Η Nadia ήταν εντυπωσιακή με το κομψό δαντελένιο νυφικό της από την Galia Lahav και μάλιστα όταν ο Mark την αντίκρυσε δάκρυσε», δήλωσε μία πηγή στο ET, ενώ δεν έγινε γνωστό αν στον γάμο ήταν τα δίδυμα που απέκτησε με την Jennifer Lopez, όπως επίσης και τα δύο του παιδιά από τον γάμο του με την Debbie Rosado.

Σύμφωνα με το Ηοla, κουμπάροι του ζευγαριού ήταν ο David Beckham κι ο επιχειρηματίας Carlos Slim.

Ο 54χρονος μουσικός και η 23χρονη πρώην διαγωνιζόμενη «Μις Υφήλιος», ανακοίνωσαν τον αρραβώνα τους κατά τη διάρκεια ενός πάρτι στο εστιατόριο Sexy Fish στο Μαϊάμι κι η Fereira δημοσίευσε στο Instagram της, μια φωτογραφία με το μεγάλο διαμαντένιο δαχτυλίδι της.

Nadia Ferreira: Τα ρομαντικά νυφικά που φόρεσε η νύφη

Σύμφωνα πάντα με το ισπανικό μέσο, που είχε πρόσβαση στον γάμο, η νύφη επέλεξε να φορέσει δύο νυφικά από τη Λευκορωσίδα σχεδιάστρια υψηλής ραπτικής Galia Lahav, που αναδείκνυαν την εντυπωσιακή της σιλουέτα. Και τα δύο νυφικά συνδύαζαν τέλεια τον ρομαντισμό και τον αισθησιασμό.

Το πρώτο αποτελούνταν από ένα κολακευτικό μπούστο κορσέ που τόνιζε τις καμπύλες του μοντέλου και μια μεγάλη αέρινη φούστα από πολυάριθμα στρώματα τούλι. Η λαιμόκοψη και τα διάφανα μανίκια ήταν διακοσμημένα, όπως και το υπόλοιπο ένδυμα, με ανάγλυφο λεπτό λουλουδάτο κέντημα.

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, το μοντέλο άλλαξε φόρεμα, επιλέγοντας ξανά κορσέ, ενώ αντικατέστησε την ογκώδη φούστα με ένα πιο εύχρηστο ασύμμετρο κόψιμο.

Η ανάρτηση της Victoria Beckham

Η Victoria Beckham έραψε τις παράνυμφους

Όσο για τους παράνυμφούς της, η Νάντια Φερέιρα επέλεξε τη Βικτόρια Μπέκαμ για να τις ντύσει. Μάλιστα, η Βρετανίδα σχεδιάστρια, παρόλο που δεν ήταν παρούσα στον γάμο, ανέβασε στιγμιότυπο των νεονύμφων, με τον σύζυγό της Ντέιβιντ στο βάθος. Στη λεζάντα έγραψε: «Συγχαρητήρια κύριε και κυρία Μουνίζ!!! Σας αγαπάμε και τους δύο τόσο πολύ και ήταν μεγάλη μας τιμή να είμαστε μέρος της ξεχωριστής σας ημέρας και να γιορτάσουμε την αγάπη σας!!! Φιλιά!!!».

H ανάρτηση της Nadia Fereira

Μετά την τελετή σε μία σκηνή στολισμένη μόνο με λευκά λουλούδια το ζευγάρι χόρεψε τον πρώτο του χορό υπό τους ήχους του You Are So Beautiful του Joe Cocker.

Τον Μάιο του 2022 το ζευγάρι ανακοίνωσε τον αρραβώνα του και για τον τραγουδιστή είναι ο τέταρτος γάμος του.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media