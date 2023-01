Regé-Jean Page: Ο δούκας του Bridgerton, ο ομορφότερος άντρας του κόσμου

Ο ηθοποιός Regé-Jean Page, ο δούκας της σειράς του Netflix «Bridgerton» ανακηρύχθηκε ο πιο όμορφος άνδρας στον κόσμο σύμφωνα με έρευνα του Βρετανού πλαστικού χειρουργού Dr. Julian De Silva.

