Διάσημη τραγουδίστρια ποζάρει τόπλες για το εξώφυλλο του νέου της άλμπουμ

Ανέβαλε την κυκλοφορία του νέου, πολυαναμενόμενου άλμπουμ της, ωστόσο αποκάλυψε το... προκλητικό του εξώφυλλο.

Όπως είδαμε και μέσα από το Breakfast@Star, η Λάνα Ντελ Ρέι ανακοίνωσε επισήμως τη λίγων εβδομάδων καθυστέρηση του επερχόμενου δίσκου της με τίτλο Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd.

Η 37χρονη τραγουδίστρια δεν αποκάλυψε τους λόγους αυτής της απόφασης, ωστόσο δημοσίευσε στο προφίλ της στο Instagram το εξώφυλλο του δίσκου όπου ποζάρει... σχεδόν τόπλες, προκαλώντας αντιδράσεις.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η τόπλες φωτογραφία θα λειτουργήσει ως εναλλακτικό εξώφυλλο του άλμπουμ Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το ομώνυμο κομμάτι.

Τον περασμένο μήνα, η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια έγινε viral επειδή τοποθέτησε μόνο μια διαφημιστική πινακίδα για το νέο της άλμπουμ στην πόλη του πρώην συντρόφου της, του Σον Λάρκιν, την Τάλσα της Οκλαχόμα.

