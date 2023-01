Τατιάνα Πάτιτζ: «Έφυγε» στα 56 της ένα από τα top models των '90s

Δείτε διάφορες φωτογραφίες της Τατιάνα Πάτιτζ

Η Τατιάνα Πάτιτζ, το διάσημο μοντέλο των '90s, έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 56 ετών.

Την είδηση θανάτου του κορυφαίου μοντέλου έκανε γνωστή ο ατζέντης της, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει την αιτία του θανάτου της.

Γεννημένη στο Αμβούργο, η καλλονή έγινε γνωστή αρχικά, από τη συμμετοχή της στο βιντεοκλίπ του Τζορτζ Μάικλ για το τραγούδι Freedom! στις αρχές των 90s, δίπλα σε άλλα διάσημα μοντέλα της εποχής, όπως η Σίντι Κρόφορντ κι η Λίντα Εβαντζελίστα.

