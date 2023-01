Βίκυ Καγιά: Tο νέο χόμπι που ξεκίνησε μετά το τέλος του GNTM

Με νέους στόχους ξεκίνησε τη χρονιά η Βίκυ Καγιά!

Η παρουσιάστρια, ανήμερα των Θεοφανίων ανέβασε στον προσωπικό της ογαριασμό στο Instagram, τη νέα ασχολία που αποφάσισε να ξεκινήσει. Συγκεκριμένα, η Βίκυ Καγιά αποκάλυψε πως αποφάσισε να ξεκινήσει wake board.

Όπως ανέφερε, μάλιστα, στη λεζάντα της ανάρτησής της, ο στόχος της για το 2023 είναι να φροντίζει περισσότερο τον εαυτό της και να κάνει πράγματα που αγαπάει.

«New year resolution! Self care! Find time to do the things you love!» έγραψε η Βίκυ Καγιά.

