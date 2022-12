Ταραμπάνκο:«Στην αρχή τους αρέσει η τρέλα σου & μετά θέλουν να σε αλλάξουν»

Συνέντευξη στην εκπομπή Breakfast@Star και τον Στέλιο Δρουμαλιά έδωσε η Κάτια Ταραμπάνκο και μίλησε για τα επαγγελματικά της, το Survivor All Star, το My Style Rocks αλλά και τα προσωπικά της.

«Θα παίξω σε μια ταινία, θα είναι κωμωδία. Στην προσωπικό μου ζωή είμαι καλά, επενδύω σε εμένα. Ο τέλειος άντρας πρέπει να με σέβεται και να με κατανοεί. Στην αρχή λένε ότι τους αρέσει η τρέλα σου και μετά προσπαθούν να σε αλλάξουν. Έκανα συζητήσεις για το Survivor All Star, είπα να μην τριτώσει το καλό.

Θεωρώ δίκαιο να παίρνουν τα ίδια χρήματα όλοι οι παίκτες του Survivor All Star. Η Κατερίνα Καραβάτου θα ταιριάζει γάντι με το My Style Rocks. Θα απαντούσα θετικά σε πρόταση για την κριτική επιτροπή του My Style Rocks», είπε η Κάτια Ταραμπάνκο.

Η Κάτια Ταραμπάνκο μίλησε και για τον τόπο της, την Ουκρανία που εδώ και έναν περίπου χρόνο βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία: «Γενικά, όταν μιλάμε για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά το μυαλό μου γυρνάει πάντα στο σπίτι μας, στη Μαριούπολη, που είχε χιόνι και παίζαμε με τα έλκηθρα».



Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media