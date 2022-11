Γαστεράτου: «Ντρέπομαι να ανεβάσω τόσο κοντινή φωτογραφία χωρίς μακιγιάζ»

Δείτε όσα είχε πει η Μαντώ Γαστεράτου στην εκπομπή Ελένη

Εξομολογητική διάθεση έχει το τελευταίο διάστημα η Μαντώ Γαστεράτου. Με δυο παιδιά στο σπίτι και τη δουλειά η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια παραδέχεται πως έχει μια έντονη καθημερινότητα.

Η κούραση της είναι τέτοια που δε νιώθει αρκετή αυτοπεποίθηση ώστε να δημοσιεύει κοντινές φωτογραφίες της χωρίς μακιγιάζ.

«Τον τελευταίο 1,5 χρόνο όποτε τύχει να είμαι βαμμένη από γύρισμα ή φωτογράφιση, θα ανεβάσω photo πορτρέτο. Η αλήθεια είναι πως ντρέπομαι να ανεβάσω τόσο κοντινή χωρίς μακιγιάζ (γιατί ο εγκέφαλος μου είναι πειραγμένος), ειδικά τώρα που ο μαύρος κύκλος από τα ξενύχτια έχει φτάσει αστράγαλο το θέαμα είναι απογοητευτικό.



Το reality οποίος κάνει swipe left θα το καταλάβει. “Αγαπά τον εαυτό σου και την φυσική σου ομορφιά”, “είσαι υπέροχη αβαφη” και άλλα τέτοια, τα έχετε ακούσει πολλάκις ειδικά μέσω τσελέμπριτιζ στα sm φαντάζομαι. Αν τα πω κι εγώ άλλη μια νομίζω θα γίνω τουλάχιστον βαρετή! Οπότε ας πω την αλήθεια μου. Όταν είμαι άβαφη αρκετές φορές έχω αισθανθεί ένα τρίμπαζο. Και να σας πω κάτι; So f*cking what? Είναι οκ. Όπως είναι οκ να είμαι βαμμένη και να αισθάνομαι μουν@ρ@μπελ. Εγώ προσωπικά δεν έχει τύχει να γνωρίσω γυναίκα που να είναι βαμμένη σωστά και όμορφα και να λέει “Παναγιά μου πως είμαι έτσι ας ξεβαφτώ για να νιώσω θεά”.

Η σημερινή μου αλήθεια είναι: Είμαι η ομορφότερη εκδοχή του εαυτού μου όταν είμαι βαμμένη σωστά και όμορφα γιατί αναδεικνύονται τα χαρακτηριστικά μου και κρύβεται η κούραση μου. Αφού αισθάνομαι περισσότερη αυτοπεποίθηση έτσι, τότε μια χαρά! Εξάλλου το “Believe in yourself” ποτέ δεν κατακτήθηκε μέσω κάποιας διαφημιστικής καμπάνιας, στα sm ή στην τηλεόραση, παρά μόνο με προσωπική δουλειά και αυτογνωσία.

Οπότε ναι, εμπρός καλά μου πινέλα και make up κάντε την δουλειά σας μπας και ανεβάσουμε κανένα πορτρέτο της προκοπής», έγραψε η Μαντώ Γαστεράτου στη λεζάντα δύο φωτογραφιών με και χωρίς μακιγιάζ στο Instagram.

