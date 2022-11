O Γιώργος Βογιατζής με την εντυπωσιακή σύζυγό του, Ντιάνα Σκόριτς

Δείτε βίντεο για τον Γιώργο Βογιατζή από το Breakfast@Star

Πολλοί επώνυμοι Έλληνες έδωσαν το «παρών» στην επίσημη πρεμιέρα της παράστασης Ζορμπάς στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, μεταξύ αυτών κι ο Γιώργος Βογιατζής με τη σύζυγό του, Ντιάνα Σκόριτς.

Οι δυο τους πόζαραν στον φωτογραφικό φακό και πιασμένοι αγκαζέ έδειχναν πιο ευτυχισμένοι από ποτέ!

O Γιώργος Βογιατζής κι η Ντιάνα Σκόριτς έκλεψαν τις εντυπώσεις στον Ελληνικό Κόσμο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Εκείνο που δεν πέρασε απαρατήρητο ήταν το ασορτί τους look. Με total black outfit έκαναν την πιο φινετσάτη στην εμφάνισή τους, με την άκρως εντυπωσιακή σύζυγο του Γιώργου Βογιατζή, Ντιάνα Σκοριτς, να επιλέγει ένα μαύρο παντελόνι με μαύρες ψηλοτάκουνες μπότες, ένα see through εντυπωσιακό top κι ένα βελούδινο blazer στην ίδια απόχρωση.

Ματούλα, Ντιάνα Σκόριτς και Γιώργος Βογιατζής /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Θυμίζουμε ότι η Ντιάνα είναι η τρίτη σύζυγος του 76χρονου καταξιωμένου διεθνώς ηθοποιού, με την οποία παντρεύτηκε το 2005 κι έχουν ηλικιακή διαφορά 35 χρόνων.

O Γιώργος Βογιατζής κι η Ντιάνα Σκόριτς είναι παντρεμένοι εδώ και 17 χρόνια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

