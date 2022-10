Έγκυος η Χίλαρι Σουάνκ: Η 48χρονη ηθοποιός θα αποκτήσει δίδυμα

Δείτε διάφορες φωτογραφίες της Χίλαρι Σουάνκ

Ότι θα αποκτήσει δίδυμα ανακοίνωσε η Χίλαρι Σουάνκ. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός αποκάλυψε τα ευχάριστα στην εκπομπή Good Morning America του ABC την Τετάρτη.

H Χίλαρι Σουάνκ κέρδισε Όσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου για την ταινία Boys Don't Cry το 2000 /Φωτογραφία AP Images

Η 48χρονη ηθοποιός παντρεύτηκε το 2018 με τον επιχειρηματία Φίλιπ Σνάιντερ. με τους δύο να γίνονται γονείς για πρώτη φορά.

.@HilarySwank is going to be a mom of TWO!



Congratulations! ❤️ https://t.co/kWY5S6eOU4 pic.twitter.com/kzuG8NkpdF