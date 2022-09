Πηνελόπη Αναστασοπούλου: Η…υπόσχεση που έδωσε στον εαυτό της!

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου βρίσκει πάντα τον τρόπο να ξεχωρίζει με τις δουλειές της, τις δηλώσεις της, αλλά και τις αναρτήσεις της στα social media.

Αυτό έκανε και ανήμερα της ονομαστικής της εορτής. Με ποιον τρόπο; Ανέβασε μια φωτογραφία της στο Instagram και ευχήθηκε χρόνια πολλά στον εαυτό της με ιδιαίτερες ευχές.

«Η ημέρα της γιορτής μου είναι όπως για άλλους η πρωτοχρονιά.Κάποια resolutions τέθηκαν, ένα γερό ξεσκαρτάρισμα σε υλικά έληξε και ένα άλλο σε δεύτερο και τρίτο επίπεδο είναι σε εξέλιξη...Χρόνια μου καλά, ήρεμα, υγιή και δημιουργικά θα μου ευχηθώ και θα με αγκαλιάσω να με κάνω να νοιώσω ασφαλής.Και θα μου πω σ' αγαπώ, θα σε φροντίζω και θα σε προστατεύω περισσότερο...Χρόνια πολλά σε όλες τις οσίες εκεί έξω. You are not alone 😂🙌❤️#neweraresolutions #nameday #intheprocess», έγραψε η ηθοποιός.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα , για Celebrities και Media