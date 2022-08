Anne Heche: Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η πρώην της Ellen DeGeneres

Σε ένα σοκαριστικό τροχαίο ενεπλάκη η γνωστή ηθοποιός και πρώην σύντροφος της Ellen DeGeneres, Anne Heche. Αυτή τη στιγμή, η 53χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, διασωλημένη με σοβαρά εγκαύματα.

Όλα ξεκίνησαν όταν η Anne Heche «έπεσε» με το όχημα της πάνω σε ένα γκαράζ, το οποίο στη συνέχεια έπιασε φωτιά με την ίδια μέσα στο αυτοκίνητο. Η ηθοποιός υπέστη φρικτά εγκαύματα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Οι πυροσβέστες κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για να την ανασύρουν από τις άμορφες μάζες του αυτοκινήτου.

Actress Anne Heche, 53, is intubated in critical condition with serious burns after crashing her Mini Cooper into garage https://t.co/HjDa2ZELvF pic.twitter.com/i3qnIX5Rjc