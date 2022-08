Beyoncé: Αλλάζει τους στίχους τραγουδιού της μετά τη θύελλα αντιδράσεων

Το νέο τραγούδι της Beyoncé «Heated», το οποίο γράφτηκε από τον Drake και κυκλοφόρησε την Παρασκευή (29/7) προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων καθώς περιείχε τον όρο ‘’spaz’’, ο οποίος χρησιμοποιείται συχνά για να υποτιμήσει άτομα με σπαστική εγκεφαλική παράλυση. Ο επίμαχος στίχος είναι το: «Spazzing on that ass, spaz on that ass».

«Δε χρησιμοποιήθηκε σκόπιμα με επιβλαβή τρόπο», είπε στο BBC ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων της σταρ και γνωστοποίησε ότι η Beyoncé θα ηχογραφήσει ξανά το τραγούδι και πως ο στίχος θα αντικατασταθεί.

Οι αντιδράσεις ήρθαν μόλις μερικές εβδομάδες αφότου η Αμερικανίδα ποπ σταρ Lizzo χρησιμοποίησε την ίδια λέξη στο τραγούδι της «Grrrls» και μετά από τη έντονη κριτική που δέχτηκε από θαυμαστές της και ακτιβιστές των ΑμεΑ, επανακυκλοφόρησε το τραγούδι της, αφαιρώντας τον προσβλητικό όρο για τα άτομα με σπαστική διπληγία, ενώ ζήτησε δημόσια «συγγνώμη».

Το «Heated» πιθανώς θα αντικατασταθεί στην επόμενη παρτίδα των CDs του «Renaissance» που θα μπει στην παραγωγή.

