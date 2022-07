Amy Grant: Νοσηλεύεται μετά από ατύχημα που είχε με το ποδήλατο

Δείτε διάφορες φωτογραφίες της Amy Grant

Τη γνωρίσαμε στα τέλη της δεκαετίας του '80, αφού τραγούδια της όπως το Baby, Baby, το Every Heartbeat και το That's What Love is For «πρωταγωνιστούσαν» στο MTV.

Ο λόγος για την Αμερικανίδα τραγουδίστρια Amy Grant, που πριν από λίγα 24ωρα μεταφέρθηκε στο νοσοκομειο μετά από ατύχημα που είχε με το ποδήλατό της.

Η Amy Grant δεν αφήνει στιγμή την αγαπημένη της κιθάρα /Φωτογραφία AP Images

Η διάσημη ερμηνεύτρια η οποία φορούσε κράνος, μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Vanderbilt, όπου νοσηλεύτηκε με εκδορές. Η κατάστασή της ήταν σταθερή και κρατήθηκε μια νύχτα προληπτικά. «Θα μείνει άλλη μια νύχτα για παρακολούθηση και θεραπεία», πρόσθεσε εκπρόσωπος του νοσοκομείου.

Η Amy Grant σήμερα είναι 61 ετών και ζει στο Nashville την πρωτεύουσα της Country με τον επί 22 χρόνια σύζυγό της, Vince Gill. Τις τελευταίες τρεις δεκαετίες έχει επικεντρωθεί με μεγάλη επιτυχία στο συγκεκριμένο είδος μουσικής.

Τον Ιούνιο του 2020, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για τη θεραπεία μιας σπάνιας συγγενούς καρδιακής ανεπάρκειας.

Η μεγαλύτερη επιτυχία της Amy Grant είναι το Baby, Baby

Η πιτσιρικαρία της εποχής είχε ερωτευθεί με το That's What Love is For

