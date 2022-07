The Weeknd: Σκοτώθηκε 32χρονος σε συναυλία του - Έπεσε από ύψος 12 μέτρων

Το Take My Breath παίζει συνέχεια και στα ελληνικά ραδιόφωνα

Τραγική εξέλιξη είχε η συναυλία του The Weeeknd στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ, αφού όπως έγινε γνωστό από τις αστυνομικές αρχές, 32χρονος άντρας έχασε τη ζωή του μετά από πτώση.

Ο The Weeknd τραγούδησε στο Super Bowl το 2021 /Φωτογραφία AP Images

Την πρώτη συναυλία της νέας περιοδείας του pop star στιγμάτισε ο θάνατος του Hugo Sanchez, του άτυχου άντρα που έπεσε από κυλιόμενη σκάλα ύψος 12 μέτρων.

Ο Sanchez μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όμως λίγο μετά τα μεσάνυχτα κατέληξε, με τον θάνατό του να αποδίδεται σε ατύχημα.

Φωτογραφία του Hugo Sanchez από το προφίλ του στο Facebook

Ο γνωστός τραγουδιστής που δεν έκανε κάποια δήλωση σχετικά με τον θάνατο του θαυμαστή του, μετά τη συναυλία ανάρτησε στα social media φωτογραφίες ευχαριστώντας το κοινό της Φιλαδέλφειας.

Philadelphia … we finally did it. thank you for helping me ring in the tour. last night was emotional for all of us. i could feel every single one of you. next stop NEW YORK ! pic.twitter.com/GTopHPk5Mo