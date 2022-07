Αθηνά Οικονομάκου – Φίλιππος Μιχόπουλος: Βραδινή έξοδος για δύο στη Μύκονο

Τις καλοκαιρινές της διακοπές απολαμβάνει αυτό το διάστημα η Αθηνά Οικονομάκου! Η ηθοποιός βρίσκεται μαζί με τα παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα, στη Μύκονο, όπου δραστηριοποιείται επαγγελματικά ο σύζυγός της, Φίλιππος Μιχόπουλος.

Η Αθηνά Οικονομάκο ξεκουράζεται και γεμίζει τις μπαταρίες της στο νησί των Ανέμων και συχνά μοιράζεται στα social media στιγμιότυπα των διακοπών της.

Αυτό έκανε και το βράδυ της Τετάρτης, καθώς ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει στην αγκαλιά του συζύγου της κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου τους.

«Just the 2 of us», έγραψε η Αθηνά Οικονομάκου στο Instagram.

