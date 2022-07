Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: «Παλεύει το αγόρι μου για τη ζωή του»

Όσα είχε δηλώσει ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης σε συνέντευξή του στο Breakfast@Star

Δύσκολες ώρες περνά ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης και η οικογένειά του, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε μια σπάνια εξομολόγησή του στο Instagram.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε μια φωτογραφία, στην οποία ακουμπά το χεράκι του ανιψιού του, ο οποίος γεννήθηκε πρόωρα και παλεύει για τη ζωή του.

Μάλιστα θέλησε να δώσει ένα μήνυμα για την αξία της ζωής, ενώ συμβούλεψε τον κόσμο να μην το βάζει ποτέ κάτω και να κάνει τα πάντα για να ομορφαίνει τη ζωή του.

«Αυτός ο ανθρωπάκος είναι ο ανιψιός μου γεννήθηκε πρόωρα και παλεύει το αγόρι μου για την ζωή του … εμείς που θεωρούμε δεδομένο ότι ζούμε, να το ξανασκεφτούμε να ευχαριστήσουμε που είμαστε καθημερινά ζωντανοί και να αρπάξουμε την μέρα την κάθε μέρα όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα και να παλέψουμε να φτιάξουμε έναν κόσμο πολύ πιο όμορφο από το χτεσινό …keep walking my boy we will meet soon», έγραψε.



